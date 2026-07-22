Primo Piano Comotto gemma preziosa: il futuro è dalla sua parte, niente fretta e il talento emergerà

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Un focus sul momento del giovane centrocampista rossonero Christian Comotto. Dal rinnovo agli idolo Tonali e Luka Modric

Un nuovo Milan che ha deciso di puntare forte sui propri talenti. Questa è la filosia di Ruben Amorim, una grossa novità viste le precedenti annate. Sì, perrchè nonostante la parentesi Liberali sia ancora fresca e colma di delusione, i rossoneri intendono ora valorizzare seriamente i propri gioielli italiani. Francesco Camarda e Christian Comotto ne sono il perfetto esempio, e saranno quindi valutati durante la preparazione estiva da mister Amorim. E' proprio sul giovane centrocampista, figlio d'arte rossonero che si basa il focus di quest'oggi.

IL RINNOVO E LA SCELTA DEL MILAN

Il figlio d'arte si lega al Milan fino al 2031. Una scelta forte da parte del Milan, un segno di lungimiranza proiettata al futuro in maniera costante. Il rinnovo di Comotto è un atto di fiducia ma anche coraggio verso un giovane di talento, che deve però ancora dimostrare cose importanti in prima squadra. Un gesto autentico di un Milan che continua a puntare con decisione su un talento cresciuto nel proprio settore giovanile, con Ruben Amorim che starebbe valutando con attenzione in questi giorni di ritiro in vista della prossima stagione, visto che una sua promozione in prima squadra non è uno scenario da escludere a priori.

IL LEGAME CON TONALI E L'IDOLO MODRIC

Come dichiarato dallo stesso Comotto in una recente intervista a Cronache di Spogliatoio, l'amicizia con Sandro Tonali ha da sempre significato qualcosa di enorme a livello umano e non solo. Parliamo di quei legami sinceri, nati in un campo da calcio e grazie a questo sport, a volte troppo sottovalutato secondo questo aspetto. Tonali è un idolo per Comotto così come lo è anche Luka Modric. Il croato resterà ancora una stagione in rossonero, un'opportunità per il giovane centrocampista italiano di apprendere e imparare da un maestro, un fenomeno nel suo ruolo. La luce brilla e Comotto è pronto a mostrare in campo tutto il sui potenziale. Fiducia e pazienza le parole principali: non si dovrà aver fretta con lui.