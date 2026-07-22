Primo Piano MN - Per Leao derby turco sullo sfondo: il Milan aspetta l'offerta giusta

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Galatasaray e Fenerbahce continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Rafael Leao, che il prossimo 29 luglio raggiungerà il Milan in tournée

Il futuro di Rafael Leao resta uno dei temi più caldi dell'estate di calciomercato del Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Galatasaray e Fenerbahce hanno manifestato in maniera concreta il loro interesse per l'attaccante portoghese, ma al momeno nessuno dei due club ha - ancora - presentato un'offerta ufficiale al Milan per il calciatore. Il club rossonero continua a valutare il cartellino del suo numero 10 tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che rende l'operazione piuttosto complessa. In attesa di sviluppi, Leao raggiungerà come da programma la squadra in tournée il prossimo 29 luglio.

GALATASARAY E FENERBAHCE OSSERVANO

Galatasaray e Fenerbahce stanno monitorando con attenzione la situazione legata al futuro di Rafael Leao, tanto da raccogliere anche informazioni sulle condizioni necessarie per avviare una trattativa con il Milan. Per ora, però, si è rimasti alla fase esplorativa: nessuna proposta scritta è arrivata sulla scrivania della dirigenza rossonera.

La richiesta - alta - del Milan rappresenta ovviamente l'ostacolo principale di questa trattativa, anche perché il club rossonero non ha alcuna intenzione di svendere uno dei calciatori più importanti della sua rosa. Per questo motivo la valutazione di Leao si aggirerebbe intorno ai 50-60 milioni di euro, condizione che rende l'affare complicato, soprattutto senza formule economiche capaci di soddisfare a pieno il Diavolo.

TOURNÉE CON AMORIM CON LA PREMIER SULLO SFONDO

Salvo accelerazioni improvvise, Leao raggiungerà i compagni in tournée il prossimo 29 luglio e lavorerà agli ordini del connazionale Ruben Amorim. Il viaggio permetterà al ternico di valutare direttamente il giocatore aprendo anche un eventuale confronto - difficile - su quello che potrebbe essere il suo ruolo all'interno del nuovo progetto rossonero.

Nel frattempo il Milan continuerà a lavorare insieme agli agenti del giocatore per trovargli una soluzione gradita sul mercato. Dalla Premire League, destinazione preferita di Leao, sono arrivati solo sondaggi esploratici, senza passi concreti né offerte. La situazione resta quindi aperta, con questo derby turco che potrebbe diventare una pista reale per il portoghese, ma servirò un rilancio per convincere il Milan.