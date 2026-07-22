Mauro sul mercato del Milan: "Dei due colpi rossoneri mi convince soprattutto Gila"

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Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore Massimo Mauro ha un po' commentato il nuovo corso rossonero targato Ruben Amorim

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Mauro ha fatto un po' il punto sulle big di Serie A a stagione ufficialmente partita, dicendo la sua anche sul nuovo Milan di Ruben Amorim.

A proposito di Milan, la convincono i due acquisti già ufficializzati?

"Soprattutto Gila, perché su Ramos ho qualche dubbio: non era titolare al Psg e i rossoneri sperano di ripetere quanto accaduto con Giroud che in Inghilterra non era la prima opzione. Insomma, una volta arrivavano le stelle dei top club e invece adesso arrivano quelli che all’estero trovano poco spazio. Poi c’è il nuovo allenatore Amorim, che ha una filosofia molto offensiva e orientata al bel gioco: un po’ un pericolo in Italia se non hai i giocatori giusti".