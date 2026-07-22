Continua la campagna abbonamenti 2026/2027: ecco quando parte la vendita libera

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Tutte le info sulla campagna abbonamenti rossonera per la prossima stagione.

AC Milan presenta la Campagna Abbonamenti 2026/27, che prenderà il via martedì 7 luglio. Per la nuova stagione, il Club rinnova il proprio impegno verso i tifosi con un'offerta ancora più flessibile e intuitiva. Le principali novità introdotte riflettono questo approccio: due diverse formule di abbonamento - Classic e Plus -, la nuova app MyTickets per la gestione dell'abbonamento e dei titoli di accesso e, per la prima volta in assoluto, un prodotto dedicato ai Milan Club. Soluzioni pensate per rispondere in modo sempre più concreto alle esigenze di chi vive con passione lo stadio.

Un legame profondo, quello tra il Milan e i suoi tifosi, che si rinnova stagione dopo stagione nel ritorno a San Siro e trova voce nel concept creativo della campagna, ispirato dall’iconico brano “L’appuntamento” di Ornella Vanoni. Un tributo del Club a un’artista simbolo di Milano e da sempre tifosa rossonera.

DUE FORMULE DI ABBONAMENTO

• Classic: include tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive e garantisce una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League, in anticipo rispetto alla vendita libera. Il Classic prevede fino a quattro cambi nominativo nel corso della stagione, attraverso i canali ufficiali del Club.

• Plus: include le 19 di Serie A, le quattro notti di UEFA Europa League da disputare a San Siro nella fase a campionato e la gara casalinga dell’Ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa per un totale di 24 partite complessive. Agli abbonati Plus sono riservate la priorità sulle trasferte europee del Milan in UEFA Europa League e una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti extra relativi alle gare casalinghe di tutte le competizioni. Il Plus consente fino a dodici cambi nominativo nell’arco della stagione.

MODALITÀ E FASI DI VENDITA

È possibile acquistare gli abbonamenti 2026/27 online su booking.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket, con le seguenti modalità:

• FASE 1

Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10.00 al 19 luglio ore 23.59. L’abbonato 2025/26 potrà confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.

• FASE 2

Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00. Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.

• FASE 3

Cambio posto 2: dal 24 luglio ore 15.00 al 27 luglio ore 23.59. L'abbonato 2025/26 che non ha rinnovato nelle precedenti fasi potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

• FASE 4

Vendita libera: dal 30 luglio ore 15.00. Fase di vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati.

APP MYTICKETS

Il Club introduce MyTickets, la nuova app per la gestione dei titoli di accesso. L’applicazione consente di consultare il proprio abbonamento, gestire i cambi nominativo, accedere allo stadio e seguire le finestre di vendita riservate per UEFA Europa League e trasferte europee. L’app è disponibile su App Store e Google Play.

AIMC

Per la prima volta, in questa stagione gli iscritti AIMC potranno godere di un prodotto pensato appositamente per supportare le dinamiche dei Milan Club, che consentirà di effettuare 8 cambi nominativo per la formula Classic e 16 per la formula Plus.

FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

La cessione del proprio posto per una singola partita potrà avvenire attraverso lo strumento del cambio nominativo, nei limiti previsti dalle due formule (4 per il Classic, 12 per il Plus). In occasione di alcune partite della stagione 2026/27, gli abbonati potranno inoltre usufruire di una piattaforma di rivendita dedicata.

FAMILY, UNDER E SENIOR

Nella Tribuna Family al Primo Anello Verde sarà possibile anche nel 2026/27 sottoscrivere le tessere stagionali: parte dei settori è riservata alla sottoscrizione degli abbonamenti in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti Under16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati esclusivamente a Casa Milan, presso lo Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket. Sono previste tariffe speciali anche per le tessere stagionali riservate agli Under25 - nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale - e per gli Over65, nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

L’accesso a San Siro per i tifosi con disabilità e i loro accompagnatori avverrà tramite acquisto diretto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata. La vendita di questi ultimi partirà da martedì 14 luglio dalle ore 15.00, si invita a tenere monitorato sezione dedicata del sito per tutte le info e le modalità di acquisto.