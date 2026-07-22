Modric, campione infinito: i dati incredibili della scorsa stagione in rossonero
Luka Modric ha deciso: l'anno prossimo sarà ancora rossonero (LEGGI QUI la nostra esclusiva). Dopo un'estate passata con la maglia della Nazionale, impegnata al Mondiale in USA, Canada e Messico, il fuoriclasse croato ha definitivamente optato per continuare la sua avventura in rossonero. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare in questi giorni ma Amorim potrà iniziare presto a godersi il campione in maglia 14.
LUKA MODRIC, I DATI OPTA DELLO SCORSO CAMPIONATO
I dati che ha raccolto Opta nella scorsa stagione confermano, non che ce ne fosse il bisogno, che il croato è un vero e propio maestro del ruolo e che è stato fondamentale per i rossoneri la scorsa stagione.
Luka Modric tra i giocatori del Milan nella Serie A 2025/26
1° - Palloni giocati (2678)
1º - Passaggi riusciti (2006)
1° - Passaggi riusciti metà campo avversaria (1209)
1º - Possessi guadagnati (188)
1º - Palloni intercettati (39).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan