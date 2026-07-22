Modric, campione infinito: i dati incredibili della scorsa stagione in rossonero

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I dati Opta di Luka Modric nella scorsa stagione.

Luka Modric ha deciso: l'anno prossimo sarà ancora rossonero (LEGGI QUI la nostra esclusiva). Dopo un'estate passata con la maglia della Nazionale, impegnata al Mondiale in USA, Canada e Messico, il fuoriclasse croato ha definitivamente optato per continuare la sua avventura in rossonero. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare in questi giorni ma Amorim potrà iniziare presto a godersi il campione in maglia 14.

LUKA MODRIC, I DATI OPTA DELLO SCORSO CAMPIONATO

I dati che ha raccolto Opta nella scorsa stagione confermano, non che ce ne fosse il bisogno, che il croato è un vero e propio maestro del ruolo e che è stato fondamentale per i rossoneri la scorsa stagione.

Luka Modric tra i giocatori del Milan nella Serie A 2025/26

1° - Palloni giocati (2678)

1º - Passaggi riusciti (2006)

1° - Passaggi riusciti metà campo avversaria (1209)

1º - Possessi guadagnati (188)

1º - Palloni intercettati (39).