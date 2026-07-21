Fenucci: "Promesso a Lucumi che andrà via in caso di offerta adeguata"

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L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha aperto alla cessione di Jhon Lucumi in caso di un'offerta adeguata

Tra i diversi nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni per il calciomercato del Milan, uno degli ultimi è stato quello del difensore colombiano Jhon Lucumi, entrato nell'ultimo anno di contratto con la formazione emiliana con cui non rinnoverà e reduce da un buon Mondiale con la maglia della sua Nazionale. Al momento nessuno ha fatto uno scatto decisivo: anche la Juventus era interessata oltre che altri club esteri. Claudio Fenucci, AD del Bologna, ne ha parlato nel suo punto sul mercato. Le sue parole riferite da Tuttomercatoweb.com.

LUCUMI VIA DA BOLOGNA IN CASO DI "OFFERTA ADEGUATA"

Il punto di Claudio Fenucci, AD del Bologna, su Jhon Lucumi, accostato anche al Milan: "Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Quindi Lucumi può andare via, perché questo lo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo contenteremo, se no rimarrà con noi".