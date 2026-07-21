Meret: "Allegri punta tanto sull'attenzione in allenamento: vuole pochi sbagli tecnicamente"

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Alex Meret ha parlato delle prime differenze che intravede tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli

Cambio di guida tecnica per il Napoli che dopo Antonio Conte, ai saluti dopo due stagioni, ha puntato forte su un'altra vecchia volpe delle panchine di Serie A: l'ex tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Nonostante un finale da horror con il Diavolo nella scorsa stagione e l'obiettivo principale mancato, Aurelio De Laurentiis ha affidato la panchina azzurra all'allenatore di Livorno. Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo mister, direttamente dal ritiro di Dimaro.

ALLEGRI PUNTA TANTO SULL'ATTENZIONE IN ALLENAMENTO

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato dei primi cambiamenti da Conte ad Allegri: "Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull'attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo".