Modric, campione non solo nel calcio: vince un torneo di beneficenza di tennis
Come riporta il sito croato CroatiaWeek.com, negli scorsi giorni il fuoriclasse del Milan Luka Modric è stato protagonista di una partita di tennis nel suo paese. Organizzato dalla stella del tennis Marin Čilić e dalla sua fondazione, l'evento "Game Set Croatia" ha riunito celebrità dello sport croato per una manifestazione di doppio tennistico, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dei bambini di Petrinja e della regione colpita dal devastante terremoto di fine 2020.
Oltre al centrocampista rossonero, c'erano altre tante stelle del calcio ma non solo: Mario Mandžukić, Ivan Perišić, Borna Ćorić, Donna Vekić, Mateo Kovačić, Ivan Dodig e Luka Cindrić. Nella finale, disputata con la formula dei 15 punti, Čilić e Modrić hanno rimontato uno svantaggio iniziale di 0-4, conquistando il titolo con una vittoria per 15-12.
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