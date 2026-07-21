Ramazzotti spiega: "Amorim vuole vedere Estupinan perché non ritiene facile trovare un altro esterno adatto al suo calcio"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla cessione di Estupinan all'Aston Villa.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla cessione di Estupinan all'Aston Villa: "In Australia Modric dovrebbe ritrovare anche Estupinan che è sempre nel mirino dell’Aston Villa: gli inglesi premono per averlo subito, ma Amorim vorrebbe valutarlo in allenamento e decidere se tenerlo o no. Lo conosce per averlo sfidato in Inghilterra (nel 2024-25) e, a meno di una proposta irrinunciabile, vuole vederlo in azione. Perché trovare un altro esterno sinistro adatto al suo calcio non lo ritiene facile".

Estupinan all'Aston Villa: le ultime

Secondo quanto riportato da Jacob Tanswell, giornalista di The Athletic, l'Aston Villa "sta avanzando - si legge - nelle trattative per ingaggiare il terzino sinistro Pervis Estupinan dal Milan. Non si prevedono ostacoli riguardo agli accordi personali; i due club stanno ora discutendo l'importo del trasferimento. Il Villa conta sul ventottenne per sostituire Lucas Digne, che si è sottoposto alle visite mediche in vista del suo passaggio al PSG per 8 milioni di sterline". Negli scorsi giorni, ha rivelato MilanNews.it, Unai Emery ha chiamato Estupinan e lo ha convinto ad accettare il progetto, poi il resto è stato fatto con la sua agenzia. Jorge Mendes si è messo al lavoro e ha trovato l’accordo verbale con la società di Birmingham.