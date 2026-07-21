Non solo Estupinan, l'Aston Villa sonda anche Leao: servono circa 60 milioni
Tra un contatto e l'altro per sbloccare l'arrivo di Pervis Estupinan, l'Aston Villa avrebbe chiesto al Milan informazioni anche su Rafael Leao. Al momento si tratterebbe soltanto di un sondaggio esplorativo, ma la pista potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, complice anche la necessità dei Villans di sostituire un titolare come Morgan Rogers (finito al Chelsea per oltre 100 milioni di sterline).
Leao considera conclusa la sua esperienza rossonera e punta a un club di prima fascia, preferibilmente in Premier League o in Liga, anche se ad oggi solo i club turchi, Galatasaray in particolare, si sono fatti concretamente avanti per lui. Il Milan è disposto a lasciar partire il portoghese il portoghese davanti a una proposta vicina ai 60 milioni di euro.
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