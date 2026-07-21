Di Stefano: "Con Maldini e Massara decideva il club: non è che tu giocatore vuoi andare via e decidi tu. Spero che possa essere così ora"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sulle modalità di gestione del Milan da parte di RedBird.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sulle modalità di gestione del Milan: "Spero che ora sia il Milan a decidere e non a subire le scelte. Perché questa cosa la associo sempre al Milan di Galliani e Berlusconi ma anche a quello di Maldini e Massara, ovvero quando decideva il club. Non è che tu giocatore vuoi andare via e decidi tu…decide il club. Spero davvero che possa tornare quel tipo di politica, e credo che sia anche quella più giusta. Poi, se Rabiot si metterà di traverso e farà parlare la mamma agente non lo so, però mi è sembrato un ragazzo estremamente serio e molto dispiaciuto per il finale di stagione. È bene che alcuni giocatori riconquistino e ridiano al Milan come obiettivi quelli che la scorsa stagione non sono stati raggiunti.

Credo che in questi casi bisogni resettare. Hai fatto una rivoluzione dirigenziale e a livello tecnico? Ecco, io credo che vada fatta anche a livello di campo, e nel minor tempo possibile. Sarà importante cedere e non è semplice. L'anno scorso Igli Tare è stato molto bravo e molti hanno sottovalutato il suo lavoro. Non cambio il giudizio su Tare dopo l'ultima partita perché vendere tutti i giocatori che ha venduto a quelle cifre, rappresenta un compito arduo, forse un'impresa. Cedere non è mai semplice, soprattutto se ti chiami Milan e se le altre società sanno che questi giocatori sono in esubero. È complicato trovare facilmente delle soluzioni economiche, vantaggiose e tattiche".