Letizia: "In tanti mi dicono: 'Comotto va mandato in prestito'. Se fosse al Barcellona lo farebbero? Il Milan lo lanci presto"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla crescita di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla crescita di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan: "Lasciando perdere Lamine Yamal per ovvi motivi, la Spagna ci ha insegnato per l’ennesima volta che i ragazzi giovani vanno fatti giocare: due anni e mezzo fa, non chissà quanti, Pau Cubarsí usciva nel Mondiale U17 contro la Germania di David Odogu, entrambi titolari nello stesso ruolo. Come è stato sviluppato il talento dei due negli ultimi 30 mesi? È praticamente solo quello che fa la differenza".

Letizia indica la strada al Milan

"Bisogna - ha spiegato Letizia - cambiare la mentalità: oggi tanti tifosi del Milan mi dicono ‘Comotto è troppo giovane, va mandato in prestito’. Voi pensate che se Comotto fosse al Barcellona lo manderebbero a giocare nel Girona? No, sarebbe titolare e vincerebbe gli Europei tra due anni. Ecco, anche il Milan deve fare lo stesso: prendiamo questo ragazzo e lanciamolo al più presto. E lo stesso vale per Andrei Kostic. Penso che Comotto possa imparare di più da un anno con Modric che, con tutto il rispetto, da 30 partite in Serie B: sono anni che vediamo giocare i Fofana, Loftus Cheek e compagnia… Veramente pensiamo che possa, anche nel peggiore dei casi, fare peggio? Sbaglierà e crescerà: solo così possiamo sperare di avere dei top player mondiali, cioè crescendoci in casa".