Calciomercato Juve, Bremer può partire. Massara pensa nuovamente a Tomori

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La Juventus riflette sul futuro di Bremer: nella lista di Ricky Massara c'è anche il rossonero Fikayo Tomori, in uscita dal Milan

In casa Juventus si stanno facendo grandi riflessioni per quanto riguarda la linea difensiva a disposizione di Spalletti, anche perché Gleison Bremer sembra poter partire. Sul difesnore brasiliano, titolarissimo ma tormentato dagli infortuni, negli ultimi giorni si è mosso il Galatasaray. La Gazzetta dello Sport racconta che da Istanbul è arrivata una proposta monstre per il brasiliano: stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione. Bremer non ha ancora accettando, ma non ha neanche chiuso la posta al Gala.

JUVE SU TOMORI SE PARTE BREMER

Questa situazione mette in allerta i bianconeri, con Massara che ha in lista Tomori e Todibo come possibili sostituti. Il nuovo dirigente bianconero aveva portato, ormai 6 anni fa, Tomori in Italia durante il suo periodo in rossonero: per il Milan non è incedibile e ha un contratto in scadenza nel 2027. Alla Juventus riformerebbe con Kalulu la coppia che ha portato allo scudetto del 2022.