La seconda maglia avrà due versioni: quella Authentic e una replica al 95% in poliestere
La versione Authentic della seconda maglia è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, materiale performance ultraleggero progettato per garantire libertà di movimento e alte prestazioni, con le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la regolazione della temperatura corporea. La versione Replica porta la stessa identità ed estetica nella vita di tutti i giorni, utilizzando il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili grazie alla tecnologia RE:FIBRE.
Il nuovo Away Kit 2026/27 sarà disponibile a partire dal 21 luglio negli AC Milan Official Store, su store.acmilan.com, puma.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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