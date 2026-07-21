Guardiola-Italia, arriva la conferma di Malagò: “Non è detto che vada in porto ma c’è un dialogo aperto”

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Le parole di Giovanni Malagò su Guardiola.

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha confermato il tentativo della federazione di portare Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Queste le sue parole.

“Ci sono anche degli aspetti di budget, nel breve-medio periodo bisogna stringere i denti e la cinghia, ma si sono fatte delle eccezioni, che ad esempio possono riguardare il nome che si sta facendo in modo così prepotente che è quello di Guardiola. Non è detto che questa cosa vada in porto, ma è stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo. Non è una mancanza di rispetto nei riguardi di altri soggetti, con cui un confronto è già partito. Poi si può optare su qualcuno che magari generazionalmente è di una scuola più recente.

Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? "No, nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria”, dice a CdSpogliatoio"