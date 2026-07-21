Ex Milan, Colombo: "Prima volta che rimango nella stessa squadra per due anni consecutivi"
Quest'anno, al raduno di Milanello e nei primi allenamenti della stagione del Milan, non c'era Lorenzo Colombo. Una figura che non ha praticamente mai mancato un inizio anno con i rossoneri nonostante sia da tempo che non gioca una gara ufficiale con il Diavolo. L'attaccante classe 2002 tornava sempre ai vari prestiti, ogni anno in una formazione diversa: quest'anno, però, Colombo è stato riscattato dal Genoa ed è un giocatore del Grifone, cosa che gli sta permettendo di svolgere per la prima volta la preparazione con la squadra con cui giocherà nel corso della stagione. Il centravanti ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX.
COLOMBO, PRIMA VOLTA CHE RIMANGO NELLA STESSA SQUADRA PER DUE ANNI CONSECUTIVI
Le parole di Lorenzo Colombo sull'inizio di questa nuova stagione: "Sono innamorato di questa maglia e di questa città. L'obiettivo è la salvezza ma mi piace sognare e farlo non costa nulla. È la prima volta che mi capita di rimanere nella stessa squadra per due anni consecutivi e di svolgere una preparazione senza dover attendere un trasferimento... Ma è il passato. Adesso c'è solo il Genoa. E io qui mi sento a casa"
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