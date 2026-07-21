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MN - Accordo raggiunto, Modric al Milan per un altro anno
MilanNews.it
Luka Modric continuerà a giocare nel Milan. Accordo raggiunto con il centrocampista croato per un altro anno in rossonero
Fine del tormentone: Luka Modric sarà ancora un giocatore del Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che in questi minuti è stato trovato l'accordo con il croato per un'ulteriore stagione in rossonero. È atteso solo il comunicato ufficiale del Club, previsto nei prossimi giorni.
Modric, dopo un anno di alto livello a San Siro, ha scelto di rimanere a Milano e al Milan con la sua famiglia. Sarà un punto di riferimento importante sia per Amorim che per i compagni di squadra. Il croato, noto tifoso rossonero, dopo la delusione enorme del finale della scorsa stagione ha deciso di mettersi ancora una volta in gioco a 40 anni!
di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello.
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