Il Milan prova a scippare il 2006 Sankhoun Diawara ai Rangers
Parallelamente alla prima squadra di Ruben Amorim, il Milan è all'opera per costruire anche il nuovo volto del progetto Milan Futuro affidato da quest'anno al tecnico spagnolo Sergio Navarro. In tal senso nelle ultime ore, secondo quanto viene riportato da fonti francese di FootMercato, da via Aldo Rossi stanno cercando di inserirsi nella trattativa tra il Troyes e i Rangers per il trasferimento di Sankhoun Diawara, difensore franco-senegalese classe 2006.
MILAN FUTURO, INSERIMENTO PER DIAWARA
Il giovane difensore di appena 20 anni è promesso sposo ai Rangers di Glasgow, in Scozia. Il Milan però sta cercando di strappare il giocatore all'ultimo minuto per la sua squadra under 23. La sensazione è che la palla passi ora al giocatore che davanti a sè ha la proposta di giocare in prima squadra nel campionato scozzese, oppure nella seconda squadra del club rossonero.
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