Bianchin: "Leao mercoledì è atteso dal Milan in tournée in Australia. Più tardi sarà in Indonesia con la squadra"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "La Turchia è la nazione in cui Leao è in vacanza e la nazione che più lo ha cercato, negli ultimi mesi. Il Fenerbahçe e il Galatasaray si sono mossi per lui, diciamo per esplorare la situazione. Il Fener ha fatto un passo per primo, il Gala è stato più deciso, arrivando a prospettare un ingaggio da 10 milioni più bonus a stagione. La situazione è ferma da giorni e i due club, come logico, valutano altre opzioni. Hanno altre priorità, al momento. Il Mondiale di Leao, in fondo, non ha convinto nessuno a fare follie. Rafa ha segnato con l'Uzbekistan ed è stato titolare solo contro la Croazia, partita decisa da un suo cross girato in porta da Gonçalo Ramos. Non male, ma non basta per l'asta internazionale".

Leao e il Milan: che succede ora

"E allora, il mantra è quello di sempre: aspettare. Aspettare che Leao svolti, aspettare che un club importante - o solo ricco - si interessi a lui. Quanto può valere sul mercato? Difficile dirlo, ma 40 milioni è una buona approssimazione. Rafa venerdì sarà in Brasile per un evento commerciale e tra una settimana tornerà alla vita di sempre: mercoledì 29 è atteso dal Milan in tournée in Australia. Più tardi sarà in Indonesia con la squadra, sempre che non chiami il Galatasaray, il Fenerbahçe o una qualunque altra squadra che sia, se non innamorata di lui, almeno incuriosita dalla eterna sfida che il mondo gli propone: diventare il giocatore che tutti hanno sempre immaginato e nessuno ha mai visto".