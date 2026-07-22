De Winter vero la permanenza nonostante alcuni sondaggi dall'estero
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Alcuni sondaggi dall'estero non cambiano il futuro di Koni De Winter, destinato ad essere confermato nella rosa del Milan anche per la prossima stagione
Koni De Winter dovrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. Nonostante alcuni sondaggi arrivati dall'estero, il difensore belga continua a essere considerato parte del progetto rossonero e, al momento, non risultano trattative concrete per una sua cessione.
Salvo offerte importanti o cambiamenti improvvisi, anche nelle gerarchie e richieste di Ruben Amorim, il club punta a confermare Koni De Winter in rosa, risorsa preziosa per la difesa potendo ricoprire sia il ruolo di braccetto di destra che, all'evenienza, quella di centrale.
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