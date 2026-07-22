Borsino calciomercato: acquisti e cessione del Milan al 22 luglio
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:
ACQUISTI MILAN
Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
OBIETTIVI MILAN
Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Konstantinos Karetsas (trequartista, Genk)
Kerim Alajbegovic (trequartista, Bayer Leverkusen)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026
Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
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