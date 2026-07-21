Comotto, domani è il giorno della firma sul contratto: rinnovo fino al 2031
Comotto domani firma il rinnovo con il Milan
Come confermato pochi minuti fa da Fabrizio Romano, il giovane rossonero classe 2008 Christian Comotto, nella giornata di domani firmerà il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Come vi abbiamo annunciato in esclusiva qualche ora fa (LEGGI QUI la notizia sui rinnovi), questa sarà la settimana degli annunci e il primo avverrà domani.
Nei prossimi giorni toccherà anche a Francesco Camarda, baby bomber rossonero anche lui classe 2008 che la passata stagione è stato girato in prestito al Lecce dove ha trovato il suo primo gol in Serie A. Da capire poi come verrà gestito il giovane attaccante rossonero nella prossima stagione.
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