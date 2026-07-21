Calciomercato
MN - Non solo Modric, nei prossimi giorni l'annuncio dei rinnovi di Camarda e Comotto
Francesco Camarda e Christian Comotto rinnovano col Milan dopo Modric. Nei prossimi giorni gli annunci ufficiali del club rossonero
Non solo Luka Modric (clicca QUI), apprende la redazione di MilanNews.it che nei prossimi ci saranno gli annunci anche dei rinnovi di Christian Comotto e Francesco Camarda.
Nei giorni scorsi ci sono stati due incontri con gli agenti Riso e Mecacci, il Milan ha insistito per blindare due dei suoi giovani più promettenti con un rinnovo di contratto che dovrebbe toccare il 2031.
di Antonio Vitiello.
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