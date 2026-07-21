Pellegatti sul mercato: “Trequartista prossimo innesto. Alajbegovic può tornare in auge, avanti per Karetsas”

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Pellegatti parla del prossimo rinforzo rossonero che sarà un nuovo trequartista.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero in entrata, sottolineando che il prossimo ruolo che verrà rinforzato è il trequartista. Queste le sue parole.

“II Milan aveva un po' mollato l'ipotesi Alajbegovic perché sembrava che l'Atalanta ormai fosse sul giocatore. Invece c'è un rallentamento perché le pretese economiche sono alte per questo giocatore e quindi l'Atalanta ci vuole pensare meglio. In questo caso potrebbe inserirsi o la Fiorentina dello scatenato Paratici di questo inizio di mercato, ma potrebbe pensarci anche il Milan che accarezza sempre l'idea di prendere il giocatore greco Kostantinos Karetsas, anche se qualcuno dice che il Borussia Dortmund sarebbe in vantaggio. Non so quale sia la situazione, ma vi posso assicurare che la priorità oggi di Amorim è proprio in quel ruolo, sta cercando il trequartista, sta cercando il giocatore, diciamo, da alternare a Nkunku e Pulisic, ma lo vuole ancora più specialista del ruolo, fantasista, che salti l'uomo”.