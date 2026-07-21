Aston Villa-Estupinan: Milan ancora al lavoro con il club di Premier per definire gli ultimi dettagli
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Trattativa a oltranza tra il Milan e l'Aston Villa per Estupinan: le due società stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione
Continua a oltranza la trattativa tra il Milan e l'Aston Villa per la cessione di Pervis Estupinan. L'esterno ecuadoriano avrebbe già raggiunto da quasi una settimana un'intesa economica con il club inglese, mentre le due società stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione.
La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, permettendo così al Milan si sbloccare uno dei primi, e più delicati, affari in uscita della sessione estiva di calciomercato.
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