Pellegatti svela: “Il Milan ha messo gli occhi su Diawara, difensore di alte potenzialità. C’è la concorrenza del Rangers”
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Pellegatti svela che il Milan sarebbe interessato a Diawara del Troyes.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha rivelato un'indiscrezione di mercato riguardante un possibile nuovo obiettivo del Milan per la difesa. Queste le sue parole.
"II Milan ha messo gli occhi su Sankhoun Diawara, che gioca in League 2 e che è stato promosso in Ligue 1. È un difensore centrale 2006, molto rapido, molto veloce. Chiaro che il salto tra una League 2 e il Milan è alto, però si dice che il Milan potrebbe appoggiarlo a Milan futuro, anche se chi lo conosce bene dice attenzione perché sarà un giocatore che vi stupirà. Sul giocatore però c'è la concorrenza del Rangers. Il Milan cerca di infilarsi in questa trattativa per cercare appunto di prenderlo. Ripeto, sembra un giocatore dalle alte potenzialità, come quelle di Cissé".
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