Calciomercato
MN - Comotto rinnova fino al 2031: firma attesa nel pomeriggio
Christian Comotto è pronto a legarsi al Milan fino al 30 giugno 2031. Il classe 2008 è atteso oggi pomeriggio in sede per la firma sul rinnovo
Christian Comotto è pronto a legarsi ancora più a lungo al Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nel pomeriggio il giovane centrocampista è atteso nella sede rossonera per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2031.
Un segnale importante da parte del club, che continua a puntare con decisione su un talento cresciuto nel proprio settore giovanile e che Ruben Amorim starebbe valutando con attenzione in questi giorni di ritiro in vista della prossima stagione, visto che una sua promozione in prima squadra non è uno scenario da escludere a priori.
di Antonio Vitiello
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