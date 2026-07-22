Calciomercato MN - Comotto rinnova fino al 2031: firma attesa nel pomeriggio

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Christian Comotto è pronto a legarsi al Milan fino al 30 giugno 2031. Il classe 2008 è atteso oggi pomeriggio in sede per la firma sul rinnovo

Christian Comotto è pronto a legarsi ancora più a lungo al Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nel pomeriggio il giovane centrocampista è atteso nella sede rossonera per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2031.

Un segnale importante da parte del club, che continua a puntare con decisione su un talento cresciuto nel proprio settore giovanile e che Ruben Amorim starebbe valutando con attenzione in questi giorni di ritiro in vista della prossima stagione, visto che una sua promozione in prima squadra non è uno scenario da escludere a priori.

di Antonio Vitiello