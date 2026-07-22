Milan, occasione Europa League? Finale il 26 maggio a Francoforte. Tutte le informazioni su date, spareggi e squadre

Milan, occasione Europa League? Finale il 26 maggio a Francoforte. Tutte le informazioni su date, spareggi e squadreMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma dei preliminari di Europa League e il format della competizione.

Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT

﻿﻿Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.

﻿﻿Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.

﻿﻿Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference 

LE DATE DI PRELIMINARI E PLAYOFF

Secondo turno preliminare: 23 e 30 luglio

﻿﻿Terzo turno preliminare: 6 e 13 agosto

﻿﻿Spareggi: 20 e 27 agosto

GLI INCROCI DEL 2° TURNO PRELIMINARE

﻿﻿Hammarby vs Anderlecht

﻿﻿(Qarabag-Vestri) vs (Cska Sofia-Derry City)

﻿﻿Tromso vs Hradec Králové

﻿﻿Twente vs (Vojvodina-Ferencvaros)

﻿﻿Besiktas-Midtjylland

﻿﻿(Hajduk Spalato-Zilina) vs Pafos

﻿﻿(Sheriff Tiraspol-Aluminij) vs Maccabi Tel Aviv

﻿﻿St. Gallen-Benfica

﻿﻿(Dinamo Kiev-Universitatea Cluj) vs Paok Salonicco

LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AGLI SPAREGGI PLAYOFF

﻿﻿SINT-TRUIDEN (Belgio)

﻿﻿VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)

﻿﻿TRABZONSPOR (Turchia)

﻿﻿LILLESTROM (Norvegia)

﻿﻿OFI CRETA (Grecia)

LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AL 3° TURNO PRELIMINARE

﻿﻿SALISBURGO (Austria)

﻿﻿RANGERS (Scozia)

﻿﻿JAGIELLONIA (Polonia)

LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO

1^ giornata: 16-17 settembre 2026

2^ giornata: 15 ottobre 2026

3^ giornata: 22 ottobre 2026

4^ giornata: 5 novembre 2026 

5^ giornata: 26 novembre 2026

6^ giornata: 10 dicembre 2026

7^ giornata: 21 gennaio 2027

8^ giornata: 28 gennaio 2027

LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte