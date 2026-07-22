Milan, occasione Europa League? Finale il 26 maggio a Francoforte. Tutte le informazioni su date, spareggi e squadre
Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.
EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT
Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.
Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.
Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference
LE DATE DI PRELIMINARI E PLAYOFF
Secondo turno preliminare: 23 e 30 luglio
Terzo turno preliminare: 6 e 13 agosto
Spareggi: 20 e 27 agosto
GLI INCROCI DEL 2° TURNO PRELIMINARE
Hammarby vs Anderlecht
(Qarabag-Vestri) vs (Cska Sofia-Derry City)
Tromso vs Hradec Králové
Twente vs (Vojvodina-Ferencvaros)
Besiktas-Midtjylland
(Hajduk Spalato-Zilina) vs Pafos
(Sheriff Tiraspol-Aluminij) vs Maccabi Tel Aviv
St. Gallen-Benfica
(Dinamo Kiev-Universitatea Cluj) vs Paok Salonicco
LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AGLI SPAREGGI PLAYOFF
SINT-TRUIDEN (Belgio)
VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)
TRABZONSPOR (Turchia)
LILLESTROM (Norvegia)
OFI CRETA (Grecia)
LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AL 3° TURNO PRELIMINARE
SALISBURGO (Austria)
RANGERS (Scozia)
JAGIELLONIA (Polonia)
LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO
1^ giornata: 16-17 settembre 2026
2^ giornata: 15 ottobre 2026
3^ giornata: 22 ottobre 2026
4^ giornata: 5 novembre 2026
5^ giornata: 26 novembre 2026
6^ giornata: 10 dicembre 2026
7^ giornata: 21 gennaio 2027
8^ giornata: 28 gennaio 2027
LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI
Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
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