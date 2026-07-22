Milan, sabato si vola a Glasgow: parte il tour de force delle amichevoli estive. Il programma completo

Milan, sabato si vola a Glasgow: parte il tour de force delle amichevoli estive. Il programma completoMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Il programma completo delle amichevoli estive del Milan.

Dopo la prima sgambata avvenuta contro i ragazzi di Milan Futuro, da sabato i rossoneri di Amorim inizieranno un vero tour de force di partite che serviranno alla squadra per mettere minuti nelle gambe e mettere in pratica i primi concetti del nuovo tecnico portoghese. Di seguito il programma delle amichevoli estive del Milan.

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow 

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia