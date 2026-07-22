Celtic-Milan, prima amichevole dell’estate rossonera: data, orario e dove vederla

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Dopo l'amichevole in famiglia disputata a Milanello tra i giovani ragazzi di Milan Futuro e i convocati al Raduno per l'inizio della nuova stagione, i rossoneri nel fine settimana partiranno con la prima vera e propria amichevole internazionale. Sabato 25 infatti, alle ore 16.00, i rossoneri saranno ospiti del Celtic al Celtic Park di Glasgow per inaugurare il precampionato con un'amichevole prestigiosa.

DOVE E QUANDO SEGUIRE LA PARTITA CELTIC-MILAN



Stadio - Glasgow, Celtci Park

Tv - Dazn e Sky

Orario - 16:00

Web - MilanNews.it (live testuale)