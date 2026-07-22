Leao spalle al muro? La Turchia può trasformarsi da vacanza a futuro

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Leao spalle al muro? La Premier League non si fa viva, quindi la soluzione turca potrebbe essere quella più concreta per quest'estate

Dopo sette stagioni, 291 presenze e 80 gol, il rapporto tra il Milan e Rafael Leao è arrivato ai titoli di coda. La rimozione del riferimento al club rossonero dalla biografia di Instagram e la recente vacanza in Turchia alimentano le già insistenti voci di mercato, con il Galatasaray particolarmente interessato all'attaccante portoghese, che continua ad aspettare la Premier League.

IL GALATASARAY TENTA LEAO, IL MILAN CHIEDE 60 MILIONI

La preferenza di Rafael Leao rispetto a qualche settimana fa non è cambiata: il portoghese vorrebbe trasferirsi o in Premier League o in Liga, ma finora non sarebbero arrivati contatti concreti né da club inglesi né da club spagnoli. Per questo motivo il 10 rossonero potrebbe seriamente cominciare ad ampliare i propri orizzonti e valutare seriamente un trasferimento in Turchia, restando invece comunque poco attratto dall'Arabia Saudita.

Il Galatasaray sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche di Leao e a presenta una proposta importante sotto l'aspetto economico anche al Milan, che valuta il cartellino del lusitano almeno 60 milioni di euro. L'intenzione è ovviamente quella di monetizzazione subito, ma tra le formule possibili figura anche quella di un prestito - molto - oneroso con obbligato di riscatto fissato nel giugno 2027, soluzione che garantirebbe al Diavolo di incassare sicuramente e al portoghese di mettersi in mostra per attirare l'attenzione dei campionati nei quali vorrebbe giocare.

AMORIM E LA TOURNÉE, MA LA SEPARAZIONE RESTA PROBABILE

Al termine delle vacanze, il prossimo 29 luglio, Leao dovrebbe raggiungere la squadra in tournée a Perth insieme al connazionale Gonçalo Ramos e Luka Modric. In Australia il portoghese avrà modo di conoscere personalmente Ruben Amorim, ma una riconciliazione con ambiente e club appare comunque complicata, anche sotto l'aspetto tecnico. Sì, peché nel 3-4-2-1 del tecnico lusitano, la collocazione tattica di Rafa non è immediata.

La cessione permetterebbe inoltre al Milan di recuperare anche parte delle risorse investite per Ramos e Mario Gila, mettendosi così nelle condizioni di poter finanziare altri rinforzi. Leao lascerebbe così i rossonero dopo aver conquistato uno scudetto, da miglior giocatore della Serie A, e una Supercoppa Italiana.