La Juventus pensa a Tomori per rinforzare la difesa di Spalletti

La Juventus pensa a Tomori per rinforzare la difesa di SpallettiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Dopo il tentativo del gennaio 2025 la Juventus sarebbe tornata a farsi sotto per Fikayo Tomori del Milan per rinforzare la difesa

Dopo il tentativo nel gennaio 2025 la Juventus sarebbe tornata a valutare Fikayo Tomori come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il difensore inglese del Milan, legato ai rossonero ancora per un anno, potrebbe tornare concretamente nei radar bianconeri qualora si aprisse la necessità di intervenire in difesa. 

Al momento non risulterebbe avviata nessuna trattativa tra le parti, ma il profilo milanista paice alla dirigenza juventina e potrebbe diventare un'opzione concreta nelle prossime settimane. 