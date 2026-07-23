Summervile, niente Roma: l’olandese giocherà all’Al Hilal
MilanNews.it
Crusencio Summerville ha accettato la proposta dell’Al Hilal.
Si è conclusa, almeno pare, definitivamente la telenovela Summerville. Il giocatore, che sembrava in procinto di diventare un giocatore giallorosso, nelle ultime ore ha accettato incredibilmente la proposta dell'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, che dunque diventerà la nuova casa dell'Olandese.
Dopo aver raggiunto l'accordo economico con la Roma, il West Ham ha deciso di accettare la proposta più onerosa della squadra araba da 55 milioni di pounds più 10 di bonus, come riporta da Fabrizio Romano. I Giallorossi ci hanno provato fino in fondo ma non sono riusciti a strappare la fumata bianca.
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