Allegri, parte male la sua avventura a Napoli: perde 3-1 contro l’Arezzo a Dimaro. Ma per i napoletani scaramantici…
Arriva la prima sconfitta stagionale per il nuovo di Napoli di Massimiliano Allegri che quest'oggi, a Dimaro, luogo nel quale si sta svolgendo il ritiro dei partenopei, ha ospitato l'Arezzo, squadra che quest'anno militerà in Serie B dopo aver vinto il proprio girone in Serie C da prima in classifica.
Partono in svantaggio gli 11 di Allegri grazie al gol di Cerri, seguito nella ripresa dal gol di Gilli. A niente è servito il gol di Politano al minuto 89 che segna su tap-in dopo aver sbagliato un rigore perché dopo qualche minuto la chiude Eklu che fa 1-3. Da segnalare anche un piccolo infortunio procuratosi da Lucca che ha abbandonato il campo all'85'. Come per Conte nell'anno dello scudetto, anche per Allegri la sua avventura a Napoli parte con una sconfitta in amichevole.
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