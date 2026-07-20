Torino, Ismajli loda Abate: "Ti spinge oltre i limiti, entra nella testa. Mi ricorda Italiano"

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Nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, il Milan affronterà il Torino di Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore rossonero.

Nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, il Milan affronterà il Torino di Ignazio Abate, ex calciatore rossonero e cresciuto, da allenatore, nel settore giovanile milanista con l'ultima esperienza alla guida della Primavera.

Il nativo di Sant'Agata de Goti ha già fatto breccia nei calciatori granata, tanto che Ardon Ismajili, uno dei leader della formazione torinese, ne ha parlato così in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e a Tuttosport: "Mi ha colpito il suo atteggiamento con i calciatori: è sempre positivo, non ha mai una parola negativa. Ti spinge oltre i limiti, ti dà una forza incredibile anche se hai fatto un errore. È giovane, ma ha già tanta esperienza: quando ti parla, ti entra nella testa". E c'è proprio una guida che gli ricorda questo modo di fare: "Chi mi ricorda? Scelgo Vincenzo Italiano che mi ha allenato allo Spezia. Atteggiamento, modo di giocare, uomo contro uomo, ti danno un'energia in più: sono più o meno uguali come allenatori".

Su cosa chieda il nuovo tecnico al Toro, a partire dalla costruzione dal basso, Ismajili ha spiegato quanto segue: "Non è facile, ma dobbiamo avvicinarci a questa richiesta. A me piace molto l'idea di fare noi il gioco sin dalla difesa, piano piano ci arriveremo", promette il difensore di 29 anni. E nel gruppo di lavoro Ismajli è rimasto piacevolmente sorpreso da alcuni giovani talenti di casa: "Cacciamani ha già fatto, un anno fa, un ritiro con noi alla grande, poi è stato brillante alla Juve Stabia col mister: in Serie A può fare molto bene, i nostri giovani hanno futuro".