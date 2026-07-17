Ederson, dalla cessione allo United al rinnovo con l’Atalanta: adesso è ufficiale

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Ederson ha firmato il rinnovo di contratto con l’Atalanta.

Dopo il mancato passaggio al Manchester United, per una cifra pari a 40 milioni di euro, il brasiliano ha rinnovato con l'Atalanta. Sembrava tutto fatto, anzi, era tutto fatto, ma in seguito a dei problemi emersi durante le visite mediche, gli inglesi hanno preferito bloccare tutto e far saltare l'affare. Dopo le belle parole rilasciate in settimana dal nuovo mister nerazzurro Sarri sul centrocampista, oggi la società lombarda ha annunciato con una nota ufficiale il rinnovo di contratto.

IL COMUNICATO UFFICIALE

"Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC.

Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.

Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico.

Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol.

È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra":