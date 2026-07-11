Udinese, non c'è pace con Zaniolo. Il fantasista diserta gli allenamenti

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Problema importante per l'Udinese: ancora un colpo di testa di Zaniolo, che diserta gli allenamenti

Che Nicolò Zaniolo sia un calciatore da gestire con particolare attenzione non è certo una novità. Quello che è successo nelle ultime ore, però, ha colto tutti di sorpresa. Martedì mattina, scrive la Gazzetta dello Sport, sembrava che il matrimonio tra il fantasista e l'Udinese, iniziato un anno fa, fosse destinato a proseguire senza intoppi. L'agente Claudio Vigorelli, il responsabile dell'area mercato Gianluca Nani con i suoi collaboratori, Gino Pozzo collegato da Londra: nell'ambiente bianconero c'era soddisfazione per l'accordo raggiunto. Anche il giocatore era salito negli uffici del club per salutare e stringere la mano a tutti. Ma ha cambiato idea molto velocemente.

Il contratto, inizialmente firmato dopo l'acquisto a titolo definitivo dal Galatasaray e successivamente rivisto in alcuni dettagli, non lo convince più. Il nodo riguarda l'intesa economica: l'accordo prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus, per un totale potenziale di circa 1,8 milioni. Sarebbero proprio le modalità di maturazione dei bonus ad aver generato l'insoddisfazione del giocatore, che ha deciso di fermarsi e di non presentarsi alle sedute al centro sportivo Bruseschi, antipasto del ritiro che prenderà il via lunedì a Udine prima del trasferimento in Austria.

L'Udinese, dal canto suo, continua a credere fortemente in Zaniolo. È vero che il giocatore non percepirà più i 2,7 milioni di euro garantiti dal Galatasaray, ma il club friulano gli ha affidato un ruolo centrale nel progetto tecnico di Kosta Runjaic, l'allenatore che lo ha rilanciato dopo stagioni difficili e lo considera uno degli uomini chiave della squadra. Nel frattempo Zaniolo ha scelto di trascorrere qualche giorno al mare, mancando di rispetto al suo club, allenatore, compagni e tifosi.