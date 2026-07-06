De Laurentiis: "Il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo"

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di calciomercato e del suo nuovo allenatore: l'ex rossonero Massimiliano Allegri

Aurelio De Laurentiis, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione delle maglie per la stagione 2026/27 del Napoli, ha parlato anche del mercato e del suo rapporto con Massimiliano Allegri. Le sue parole:

"Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. Ma se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto confrontarsi prima con chi dovrà allenare la squadra per capire cosa intende fare con i giocatori che già abbiamo. Bisogna chiedere all'allenatore: 'Sei sicuro di volerli cambiare? Perché già con questi puoi fare grandi cose'. Inoltre, il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo".