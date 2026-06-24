De Laurentiis: "Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato"

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Il numero uno del Napoli chiede ancora pazienza per l'annuncio di Allegri. Max deve risolvere il contratto col Milan

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ora in America, detta le tempistiche per l'annuncio di Allegri come nuovo allenatore. C'è ancora bisogno che il Milan risolva il contratto col tecnico livornese. Le sue parole riportate da Il Mattino:

"Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato dal Los Angeles, aspettate. I cento anni? Evento importante. Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro. Le ambizioni per la prossima stagione? Siamo l'unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa. Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità".