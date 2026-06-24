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Dal Brasile sicuri, il Milan ha offerto 15 milioni per Evertton Araujo

Dal Brasile sicuri, il Milan ha offerto 15 milioni per Evertton AraujoMilanNews.it
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Oggi alle 14:24Calciomercato Milan
di Francesco Finulli
Dal Brasile riportano di un'offerta del Milan per il centrocampista Araujo, classe 2003 del Flamengo

Il Milan cerca rinforzi e soprattutto cerca qualità per lo schieramento tattico del nuovo allenatore Ruben Amorim. Allo stesso tempo il club rossonero va come sempre a caccia di nuovi talenti da valorizzare. In questo senso va letta l'indiscrezione di calciomercato, che arriva direttamente dal Brasile, secondo cui il Milan sarebbe interessato a Evertton Araujo, centrocampista classe 2003 del Flamengo. A riferirlo è il sito non ufficiale del Flamengo, con 1 milione di folllower su X, Colunado Fla.

IL MILAN OFFRE 15 MILIONI PER ARAUJO DEL FLAMENGO

La notizia è stata riferita dal giornalista di Colunado Fla Leo José. Il Milan avrebbe messo sul piatto 15 milioni per l'acquisto di Evertton Araujo dal Flamengo e al giocatore avrebbe proposto un contratto di cinque anni. Il club brasiliano valuterà la proposta rossonera, considerando il fatto che detiene il 70% del cartellino del giocatore, mentre il restante 30% appartiene al vecchio club di Araujo, il Volta Redonda. Una pratica molto diffusa nel calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano. Notizia in attesa di conferme.