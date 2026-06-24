Costacurta: "Quella del Milan è una comunicazione anglosassone. Di conseguenza fa trapelare poco, fa entusiasmare poco"
MilanNews.it
Gerry Cardinale ha deciso come sarà strutturato il Mila per la prossima stagione e ha creato la sua nuova squadra dirigenziale con delle scelte che evidentemente hanno lasciato più di un interrogativo, anche per il modo scelto per comunicarle. Billy Costacurta, ospite di Calciomercato - L'Originale, commenta così il tutto:
"Quella del Milan è una comunicazione anglosassone. Di conseguenza fa trapelare poco, fa entusiasmare poco. Sono d’accordo sul fatto che sono state mandate via delle persone che avrebbero dovuto continuare, anche se questo è il modus operandi loro, c’è poco da fare”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
M. Colombo: "Se l'idea, giusta o sbagliata non importa, è quella di copiare il modello Liverpool non si poteva adottare già un mese fa?"
Montolivo: "L’idea del Milan è di aprirsi sempre più al mondo piuttosto che alla città di Milano. Anche i prezzi dei biglietti vanno verso quella direzione"
Capello: "Prima c’era il direttore generale, il direttore sportivo, l’allenatore. Adesso con tutte queste parole in inglese non si capisce veramente il ruolo e cosa compete a questa persona"
Via Aldo Rossi-Downtown Manhattan. Come Gene Hackman. Sfogliando Skyscanner. Un verso di Leopardidi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Costacurta: "Quella del Milan è una comunicazione anglosassone. Di conseguenza fa trapelare poco, fa entusiasmare poco"
News
Primo PianoMilan, mercato legato alla lista UEFA: la situazione tra nuovi arrivi, ritorni e possibili partenti
Antonio VitielloPrimo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
Pietro MazzaraPrimo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com