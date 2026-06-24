Costacurta: "Quella del Milan è una comunicazione anglosassone. Di conseguenza fa trapelare poco, fa entusiasmare poco"

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Gerry Cardinale ha deciso come sarà strutturato il Mila per la prossima stagione e ha creato la sua nuova squadra dirigenziale con delle scelte che evidentemente hanno lasciato più di un interrogativo, anche per il modo scelto per comunicarle. Billy Costacurta, ospite di Calciomercato - L'Originale, commenta così il tutto:

"Quella del Milan è una comunicazione anglosassone. Di conseguenza fa trapelare poco, fa entusiasmare poco. Sono d’accordo sul fatto che sono state mandate via delle persone che avrebbero dovuto continuare, anche se questo è il modus operandi loro, c’è poco da fare”.