Di Marzio: "Amorim vuole studiare al massimo tutta la rosa a disposizione"
Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercat - L'Originale, ribadisce che la priorità di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, è quella di valutare al meglio tutti i calciatori attualmente a disposizione, compresi i rientranti dai prestiti. Queste le sue parole:
“Magari avessi aggiornamenti sul Milan, tanti tifosi li chiedono, ma come detto ieri, e forse è anche un segno di umiltà da parte di Amorim che vuole studiare al massimo tutta la rosa a disposizione con tutti i calciatori che rientrano dai prestiti - vedi anche Musah. Non vuole scartare nessuna possibilità per i giocatori in organico prima di capire quali saranno le priorità da andare ad attaccare sul mercato. Confermiamo due nomi che piacciono ad Amorim, poi non è detto che arrivino, che sono Hjulmand e Trincao. Non ci sono stati ancora contatti tra i club, ma c’è la volontà oggi di Amorim di concentrarsi sulla rosa a disposizione”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan