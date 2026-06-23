Di Marzio: "Amorim vuole studiare al massimo tutta la rosa a disposizione"

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Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercat - L'Originale, ribadisce che la priorità di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, è quella di valutare al meglio tutti i calciatori attualmente a disposizione, compresi i rientranti dai prestiti. Queste le sue parole:

“Magari avessi aggiornamenti sul Milan, tanti tifosi li chiedono, ma come detto ieri, e forse è anche un segno di umiltà da parte di Amorim che vuole studiare al massimo tutta la rosa a disposizione con tutti i calciatori che rientrano dai prestiti - vedi anche Musah. Non vuole scartare nessuna possibilità per i giocatori in organico prima di capire quali saranno le priorità da andare ad attaccare sul mercato. Confermiamo due nomi che piacciono ad Amorim, poi non è detto che arrivino, che sono Hjulmand e Trincao. Non ci sono stati ancora contatti tra i club, ma c’è la volontà oggi di Amorim di concentrarsi sulla rosa a disposizione”.