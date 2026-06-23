Primo Piano Leao: "Decido la mia vita dopo il Mondiale. So che Amorim è molto bravo"

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Rafa Leao, in gol contro l'Uzbekistan, ha parlato a DAZN al termine del match. Le sue parole:

Quanto ti senti meglio?

“Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro”.

Qual è stato il tuo primo pensiero dopo il gol?

“Di tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il CT perché mi ha dato fiducia fino ad oggi perché nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua”.

Adesso che Leao vedremo?

“Io devo fare per me stesso, non devo farlo per nessuno. Per i miei compagni, il mio allenatore. Sono felice perché ho aiutato la squadra, ed avere minuti e stato importante”.

Sul futuro al Milan e l’arrivo di Amorim

“In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale”.