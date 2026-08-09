Milan, tournée finita. Oggi il rientro, mercoledì 12 la ripresa a Milanello
La tournée estiva del Milan si è conclusa con la brutta sconfitta in amichevole contro il Chelsea di Xabi Alonso: un netto 3-0 che non ha lasciato spazio a repliche. Amorim avrà molto su cui riflettere e sicuramente avrà tempo di farlo, visto che oggi pomeriggio la squadra tornerà in Italia in aereo: dopo il lungo volo i giocatori avranno lunedì 10 e martedì 11 liberi, prima della ripresa degli allenamenti prevista per il pomeriggio di mercoledì 12. Per l'occasione sono attesi a Milanello anche Rabiot e Maignan, di rientro dalle vacanze post Mondiale.
Sarà anche una settimana decisamente importante sul mercato, e l'ha annunciato lo stesso Amorim: la rosa andrà necessariamente sfoltita e saranno giorni di decisioni definitive. Manca sempre meno all'inizio del campionato e alla fine del calciomercato: la squadra è da completare, le operazioni da effettuare sono parecchie ed il tempo scorre velocemente.
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