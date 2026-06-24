M. Colombo: "Se l'idea, giusta o sbagliata non importa, è quella di copiare il modello Liverpool non si poteva adottare già un mese fa?"

vedi letture

La giornalista Monica Colomba si interroga non sulla bontà delle scelte di Cardinale per il Milan, ma per le tempistiche

Dopo giorni di discussioni e valutazioni sul futuro dell'area sportiva, Gerry Cardinale ha preso una decisione definitiva. La proprietà ha scelto di non affidare l'area football a una nuova figura dirigenziale, puntando invece su una gestione interna condivisa tra diversi membri della struttura rossonera.

In questo nuovo modello organizzativo, Ruben Amorim avrà un ruolo centrale. Il tecnico sarà incaricato di definire le esigenze della squadra, indicando quali reparti necessitano di rinforzi e quali caratteristiche dovranno possedere i nuovi acquisti. Sarà inoltre lui a individuare i profili più adatti per sviluppare il proprio progetto tattico.

Le indicazioni dell'allenatore verranno poi approfondite dal settore scouting e dal gruppo di analisi dati, che avranno il compito di individuare i giocatori più adatti alle richieste tecniche e alle esigenze economiche del club. L'obiettivo sarà quello di costruire una rosa competitiva mantenendo equilibrio e sostenibilità.

Il nuovo comitato strategico sarà composto da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A supportare il gruppo ci sarà inoltre la consulenza esterna di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor.

Intanto Monica Colombo, sul proprio profilo X, ha parlato così di questa scelta e le sue tempistiche: "Che poi se l'idea, giusta o sbagliata non importa, lo vedremo, è quella di copiare il modello Liverpool non si poteva adottare già un mese fa? Il problema non è il piano (funzionerà?) ma il ritardo con cui si programma la stagione".