Montolivo: "L’idea del Milan è di aprirsi sempre più al mondo piuttosto che alla città di Milano. Anche i prezzi dei biglietti vanno verso quella direzione"

Montolivo: "L’idea del Milan è di aprirsi sempre più al mondo piuttosto che alla città di Milano. Anche i prezzi dei biglietti vanno verso quella direzione"MilanNews.it
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Ieri alle 23:48News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan di Cardinale continua a muoversi su una linea che sembra premiare più il "turista" o il tifoso occasionale piuttosto che il tifoso hardcore o l'affezionato fedele. Nel corso di Calciomercato - L'Originale l'argomento viene affrontato da Riccardo Montolivo. Queste le parole dell'ex capitano rossonero:

“L’idea è di aprirsi sempre più all’Europa o al mondo piuttosto che alla città di Milano. Anche i prezzi dei biglietti vanno verso quella direzione, come i prezzi NBA o quelli dei Mondiali oggi. L’idea è proprio quella di aprirsi al mondo”.