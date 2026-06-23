Il Milan in prestito: tornano in nove a Milanello da Amorim. La situazione caso per caso

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Il punto sulla situazione dei vari giocatori che rientreranno dai prestiti al Milan: sono 9 giocatori totali. L'analisi caso per caso

Si avvicina il 1° luglio e l'inizio del calciomercato (29 giugno); si avvicina il raduno di Milanello (12-23 luglio). Questo vuol dire nuova stagione e significa rientro dai prestiti di tutti quei giocatori non riscattati. Il Milan ne riaccoglierà 9, agli ordini di Amorim. Altri, da Colombo a Jimenez, passando per Pobega e Jimenez tra diritti e obblighi hanno dato addio definitivo al Diavolo. Vediamo qui quale sarà il destino dei rientranti al Milan dai vari prestiti.

MILAN IN PRESTITO: LA SITUAZIONE CASO PER CASO

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Stagione non semplice per Bennacer: ancora diversi stop fisici, la Coppa d'Africa a metà anno e la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. Con la Dinamo le cose sono andate essenzialmente bene tanto che il presidente Boban ha detto di volerlo tenere ma non pagando il riscatto di 10 milioni, bensì nutrendo la speranza che si possa liberare dal contratto con il Milan e tornare a zero. Un'ipotesi, quella della rescissione, non remota: difficile che il club rossonero riesca a ottenere qualcosa, considerando anche il contratto che scade nel 2027. Con la Dinamo ha vinto campionato e coppa croata.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Iniziata sotto i migliori auspici, la stagione di Bondo e della Cremonese è naufragata nella seconda parte di stagione. Pedina fondamentale in mezzo al campo, il francese da fine gennaio davanti ha perso continuità sia per problemi di natura fisica che per qualche esclusione in più. Non ha giocato le ultime tre gare: una per scelta tecnica e le altre due per infortunio. Alla fine è arrivata la retrocessione. Tornerà a Milanello ma è molto difficile che possa rimanere agli ordini di Amorim.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 28

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Sicuramente all'inizio della stagione sia il Milan, che Camarda, come pure il Lecce si aspettavano un'annata diversa. Di Francesco ha dato molta fiducia al classe 2008 ma poi a gennaio l'infortunio con operazione alla spalla ha, di fatto, compromesso tutto quanto. I giallorossi hanno riscattato il centravanti che è stato prontamente contro-riscattato dal club rossonero: Camarda sarà al via a Milanello per il ritiro con Amorim che lo valuterà e probabilmente, vista l'assenza di molti attaccanti per via del Mondiale, gli darà qualche chance nelle amichevoli estive.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 23

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Una stagione globalmente positiva per l'esterno nigeriano che è riuscito a ritagliarsi un ruolo da comprimario nel Fulham, nonostante abbia saltato un mese per la Coppa d'Africa. A metà stagione si era quasi certi del riscatto, invece adesso gli inglesi vorrebbero uno sconto da parte del Milan: sicuramente si lavorerà anche di questo ma non è da escludere che Chukwueze sarà a Milanello 12 e 13 luglio per iniziare la nuova stagione in rossonero. E a quel punto la partita sarebbe aperta, specialmente con un tecnico come Amorim che valorizza molto il gioco sulle corsie esterne.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 25

Reti: 3

Assist: 4

ALPHADJO CISSÈ (Catanzaro)

Sfortunatissimo il classe 2006 acquistato a gennaio dall'Hellas Verona. Dopo una prima metà di stagione travolgente in prestito al Catanzaro, il club rossonero lo ha rispedito in Calabria per concludere la stagione ma alla prima partita si è procurato un grave infortunio muscolare con tanto di operazione chirurgica. Al momento Cissè è al lavoro per recuperare e farsi trovare pronto ai blocchi di partenza da Ruben Amorim che lo valuterà in ritiro e forse anche in tournée. Possibile che poi venga nuovamente girato in prestito, magari in Serie A.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 1

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

A livello di squadra la stagione di Comotto è finita come peggio non poteva: retrocessione in Serie C per i liguri, l'anno scorso a un passo dal ritorno in Serie A. Per il classe 2008, comunque, tanta esperienza con diverse presenze stagionali e non pochi elogi da parte di stampa e tifosi. Insomma, al netto del risultato finale, tornerà a Milanello un giocatore più maturo. Da capire, però, quando Comotto sarà a disposizione di Amorim: è stato convocato - con Emanuel Sala - per l'Europeo U19 che inizia il 28 giugno e, in caso di finale, termina l'11 luglio proprio a ridosso del raduno.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 30

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Il periodo migliore è stato a marzo per Musah, con due gol consecutivi, ma per il resto tanta panchina e anche quando chiamato in causa in campo solamente per pochi minuti. Basti pensare che ha giocato solamente 6 gare da titolare, di queste solo due le ha portate fino al 90°. L'americano, che ha perso pure il Mondiale di casa, non sarà riscattato dall'Atalanta e tornerà a Milanello in attesa di una probabile nuova sistemazione.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 27

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Nonostante la retrocessione finale, non si può dire che a livello individuale sia stata una brutta stagione per Terracciano. Ha avuto modo di giocare tanto e da titolare, tra l'altro per lungo tempo come braccetto di una difesa a tre che probabilmente sarà la stessa che verrà adottata da Ruben Amorim con il Milan. Nella rosa della Cremonese è stato senza dubbio uno dei migliori dell'anno. Questo non vuol dire che rimarrà al 100% a Milanello ma sicuramente proverà a sfruttare i ranghi ridotti di inizio raduno per mettersi in mostra.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 37

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Stagione davvero funestata dagli infortuni per Zeroli che, quando è stato bene e in un contesto dove qualcuno credeva in lui come la Juve Stabia di Abate, ha fatto vedere le solite ottime cose. Si è messo particolarmente in mostra durante i playoff con gli stabiesi, segnando la rete che ha garantito il passaggio del primo turno. Tornerà anche lui a Milanello in attesa di novità sul futuro: possibile che venga girato in prestito, nella speranza che possa rimanere più spesso integro.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 16 (5 Monza + 11 Juve Stabia)

Reti: 2 (0 Monza + 2 Juve Stabia)

Assist: 0