Calciomercato Milan, la prima richiesta di Amorim: Pedro Gonçalves, suo ex pupillo allo Sporting. Sarà lui il dopo-Leao?

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Ruben Amorim avrebbe chiesto al Milan d prendere Pedro Gonçalves, attaccante con cui ha già lavorato ai tempi dello Sporting Lisbona

Ora che la struttura sportiva del Milan è stata finalmente decisa da Gerry Cardinale, il mercato dei rossoneri può finalmente sbloccarsi. Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, non ha perso tempo e ha già fatto la sua prima richiesta per rinforzare l'attacco: si tratta di Pedro Gonçalves, attaccante esterno classe 1998 con cui ha già lavorato ai tempi dello Sporting Lisbona.

MILAN, AMORIM VUOLE PEDRO GONÇALVES: LA SUA CARRIERA

Nato a Chaves il 28 giugno 1998, Pedro António Pereira Gonçalves, meglio conosciuto come Pedro Gonçalves o Pote, è cresciuto calcisticamente inizialmente al Vidago FC, prima di passare al Chaves e successivamente al Braga. A 17 anni, il portoghese si trasferisce in Spagna e più precisamente al Valencia dove resta due anni. Nell'estate 2017, l'attaccante cambia ancora paese e va a giocare al Wolverhampton in Inghilterra dove fa il suo esordio in prima squadra il 28 agosto 2018 in match di Coppa di Lega inglese vinto 2-0 in casa dello Sheffield Weds. Quella resta però l'unica presenza con i Wolves e al termine di quella stagione decide di tornare in patria al Famalicao. Gonçalves diventa un titolare fisso della squadra biancoblu con cui, nella stagione 2019-2020, colleziona 40 presenze e segna sette gol. Il suo ottimo rendimento attira le attenzioni dello Sporting Lisbona che lo acquista nell'estate 2020. L'attaccante diventa subito un punto fermo della squadra allenata da Amorim e chiude quell'annata con ben 23 gol. In totale, sotto la guida del nuovo allenatore del Milan, Gonçalves ha segnato in maglia biancoverde 81 reti in 189 partite.

MILAN, AMORIM VUOLE PEDRO GONÇALVES: LE SUE CARATTERISTICHE

Gonçalves è un destro naturale che si esprime al meglio come attaccante esterno di sinistra, ma può giocare anche a destra o come trequartista centrale. Tecnicamente molto completo, il portoghese vede tanto la porta, ma è capace anche di far segnare i suoi compagni con i suoi assist. Si tratta di un profilo di grande tecnica, brevilineo, molto bravo nello stretto e con un ottimo tiro dalla distanza.

MILAN, AMORIM VUOLE PEDRO GONÇALVES: PUÒ ESSERE LUI IL DOPO-LEAO?

Sotto la guida di Amorim, Gonçalves ha fatto certamente fatto vedere le cose migliori nella sua carriera, soprattutto a livello realizzatvo. Nel 3-4-2-1 del neo tecnico milanista, l'attaccante portoghese può giocare nei due dietro la prima punta, ma in caso di necessità può fare anche l'esterno di centrocampo. Non è un mistero che in quella zona di campo il Milan potrebbe perdere Rafael Leao che ha già manifestato più volte la sua voglia di cambiare squadra e chissà che Pote non possa essere il suo erede nel Diavolo.

MILAN, AMORIM VUOLE PEDRO GONÇALVES: IL PREZZO

Gonçalves avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonor, ma non sarà per nulla facile strapparlo allo Sporting Lisbona, che da sempre è una bottega piuttosto cara. Anche perchè il portoghese ha un contratto fino al 2030 rinnovato lo scorso ottobre e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Secondo le indiscrezoni che arrivano dal Portogallo, il club biancoverde potrebbe "accontentarsi" di 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ma senza la cessione di Leao il Milan difficilmente potrà mettere sul piatto una cifra così importante.