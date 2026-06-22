Cardinale dal Papa: "Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird"

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Gerry Cardinale è stato ricevuto dal Papa LeoneXIV nei giorni scorsi. Il numero uno di RedBird è intervenuto in discussioni riguardanti lo sport

Le indiscrezioni dei giorni scorse si sono rivelate veritiere: Gerry Cardinale è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Lo scrive Sportico, raccontando di come il numero uno di RedBird e del Milan abbia partecipato ai "Dialogues” organizzati in Vaticano, in collaborazione con il Centro di Alta Formazione Laudato Si’, Handshake Strategies, l’Università di Notre Dame e Deloitte Switzerland. Un incontro esclusivo a cui hanno partecipato circa 80 invitati, tra dirigenti sportivi, ex atleti professionisti, olimpici e rappresentanti del mondo istituzionale.

GERRY CARDINALE E PAPA LEONE XIV: IL RACCONTO DELL'INCONTRO IN VATICANO

I temi toccati nel confronto con Papa Leone sono stati diversi, tutti considerati importanti e centrali dalla Chiesa, come IA, rapporto tra tecnologia e uomo e, soprattutto, sport. Per il mese di giugno l'intenzione di preghiera indicata dal Papa è dedicata proprio ai valori dello sport: "Possano coloro che giocano, si allenano o fanno il tifo scoprire nello sport un linguaggio universale che avvicina le culture, unisce i popoli e semina rispetto, solidarietà e crescita personale".

Gerry Cardinale ha avuto l'opportunità di intervenire nel dibattito riguardante il potere e l'influenza dello sport. Il manager ha voluto sottolineare l'apertura del Vaticano verso eventuali forme di partnership con il settore privato: "Lo sport, per definizione, è una forma di partenariato pubblico-privato, che porta con sé un implicito dovere civico e responsabilità verso le comunità in cui si svolge. Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l’importanza dei valori e dell’identità culturale per l’ecosistema sportivo. Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird".