Il nuovo Milan di Cardinale e il "modello Liverpool". Tutti i nomi: il mercato lo farà Almstadt, Calvelli ad

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Gerry Cardinale ha finalmente scelto il nuovo organigramma del Milan. Nessun nuovo ingresso, tutte le figure erano già nel club rossonero

Forse ci siamo: il nuovo Milan di Gerry Cardinale ha finalmente preso forma. Dopo settimane di casting, alla fine il proprietario rossonero, che dopo anni a delegare ha deciso di scendere in campo in prima persona, ha scelto chi dovrà guidare il club rossonero che dovrà avere un modello di riferimento ben preciso, vale a dire il Liverpool, di cui il numero uno di RedBird è stato per diverso tempo il secondo maggiore azionista. Non arriverà nessuno di nuovo, ma sono stati selezionati figure già dentro il club di via Aldo Rossi.

IL NUOVO MILAN DI CARDINALE: ALMSTADT FA IL MERCATO, ACCANTO A LUI GARDINER E LOMONTE

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in cima al nuovo organigramma milanista, che sarà molto snello con ambiti di azione definiti e collegati l’uno con l’altro, c'è lo stesso Cardinale, ma dietro di lui ci sarà una struttura che lavorerà in team. A fare il mercato, per esempio, sarà Hendrik Almstadt, direttore del player trading e cioè delle attività di compravendita. Accanto a lui, con il compito di individuare i profili funzionali e vicini alle richieste del nuovo allenatore Ruben Amorim, ci saranno Bobby Gardiner, promosso a direttore della Football Intelligence, e Donato Lomonte, il quale supervisionerà l'area dello scouting. Verrà nominata poi un'altra figura (già individuata) di analisi video e supporto sportivo, tecnicamente un Head of Recruitment Analysis.

IL NUOVO MILAN DI CARDINALE: CALVELLI AD, IBRA CONSULENTE, ECCO ANCHE CASTELBLANCO

Accanto a quella sportiva ci sarà ovviamente poi anche la struttura di RedBird concentrata sulla quotidianità del club: il nuovo amministratore delegato sarà Massimo Calvelli, il quale ha già ereditato da qualche tempo le deleghe di Giorgio Furlani. Ci saranno poi altri manager del fondo americano che saranno di supporto al Milan, come per esempio David Castelblanco, braccio destro di Cardinale in RedBird sul fronte degli investimenti che fa già parte del Cda rossonero, oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic che avrà ancora il ruolo di consulente della proprietà.

IL NUOVO MILAN DI CARDINALE: CONFERMATI SCARONI, KIROVSKI E VERGINE

Ci sono state poi anche delle conferme: Paolo Scaroni resterà il presidente del club di via Aldo Rossi, così come Jovan Kirovski, che sembrava destinato ad essere promosso in prima squadra, continuerà a gestire lo sviluppo dei giovani giocatori, destinati sia a Milan Futuro che alle altre squadre giovanili. Il responsabile del vivaio del Diavolo sarà ancora Vincenzo Vergine.